Vittorio Feltri, come sta? Il tweet che preoccupa: «Si fatica anche a morire». Decine di messaggi: forza direttore

Vittorio Feltri preoccupa per le sue condizioni di salute. Il direttore storico di Libero (80 anni), ha pubblicato un messaggio su X che ha allarmato chi lo ha letto. «Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio», ha scritto.

Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio. — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 29, 2023

Come sta Feltri?

Vittorio Feltri ha compiuto 80 anni quest'anno. Tantissimi i messaggi degli utenti. «Non faccia scherzi, direttore», si legge sotto al post. «Cosa succede?» si domanda allarmato un altro.

In passato, Feltri era stato operato di tumore. «Il tumore al seno è stato una piccola cosa, quello che mi ha sorpreso è che non ho niente di femminile, eppure, il cancro mi è venuto al seno. Comunque, dopo l'operazione, mi sono rivestito e sono andato al giornale a scrivere un pezzo. Ora mangio poco, ho meno appetito. Ma bevo uguale: da sempre mezzo bicchiere di vino bianco prima di pranzo e cena; a cena, massimo un bicchiere e mezzo di rosso e, la sera, un dito di whisky. Dormo 11 ore: vado a letto alle dieci e mi alzo alla nove. Senza sonniferi, gocce, niente. Poi vado in ufficio e mi metto a scrivere. Invecchiando, sono diventato più veloce: per un articolo, impiego al massimo 40 minuti», aveva detto.