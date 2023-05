Loredana Bertè, il video dall'ospedale che commuove i fan: «Vi prego, venite tutti...»

Loredana Bertè come sta? La cantante tornare a farsi vedere sui social e annuncia che è pronta ad iniziare la terapia di riabilitazione dopo l'intervento chirurgico d'urgenza e così potrà riprendere il suo tour in estate

Il messaggio sui social

Loredana Bertè ha postato un video direttamente dall'Ospedale San Raffaele di Milano in cui si mostra con la mascherina di colore azzurro per avvisare i fan sul decorso ospedaliero. Loredana Bertè ha tranquillizzato i fan e dato appuntamento per i prossimi concerti: «Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo, il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tuta Italia, vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao».

L'intervento d'urgenza per Loredana Bertè, cosa era successo

Una foto in primo piano con i capelli al vento e poco trucco: la star era tornata. Ma, come si sa, Loredana non è rimasta lontana dalla musica nenche in convalescenza. «Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica, e mi sto anche guardando l’Eurovision!» scrive ancora nel post, sottolinenando la sua passione smodata per la musica. Il 17 aprile lo staff della cantante aveva annunciato: «È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni.

Le date del tour

E così pare che sarà, visto che l'artista ha voluto comunicare anche le date del Manifesto Summer Tour 2023: il 1 luglio a Ravarino (MO), Giugno Ravarinese, campo sportivo di Ravarino, il 6 luglio a Genova (GE), Basko Arena, il 10 luglioa Villa Literno (CE) Stadio Comunale VI edizione Oro Rosso Summer Festival, il 27 luglio a Valmontone (RM) Outlet Summer Festival 2023 e il 10 agosto a Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU).