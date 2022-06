Alfonso Signorini ricoverato in ospedale: cosa è successo e come sta ora

Con l'Isola dei Famosi 2022, ormai, vicina alla finalissima è già tempo di pensare al prossimo Grande Fratello Vip, che scatterà a settembre. E Alfonso Signorini continuerà ad essere il protagonista assoluto del programma che verrà rivoluzionato nel suo cast, ma che non rinuncia al suo mattatore in conduzione. Ma il presentatore ha spiazzato tutti facendo sapere che è stato ricoverato due giorni al San Raffaele di Milano.

Di solito estremamente riservato, questa volta, non ha potuto proprio fare a meno di diffondere la notizia sulla sua vita privata. Volto del Grande Fratello Vip ormai da anni, prima in veste di opinionista al fianco di Ilary Blasi e poi di conduttore del reality show di Canale5 al posto della presentatrice romana, Alfonso Signorini ci ha abituato al silenzio stampa tra un’edizione del programma e l’altra. Signorini, infatti, è molto geloso della propria vita privata e dosa piccole pillole della sua intimità, preferendo addirittura sparire dal piccolo schermo durante la pausa dal lavoro.

Ci sono delle volte, tuttavia, in cui Signorini decide di parlare della propria esperienza per introdurre argomenti più vasti e complessi, come nel caso dell’ultima confessione fatta dal presentatore del Gf Vip attraverso l’ultimo numero di Chi. Alfonso si è lasciato andare ad una lettera indirizzata ai suoi lettori più fedeli, raccontando di essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele a Milano e che, tra un esame e l’altro, ha riscoperto l’amore che il personale sanitario e i medici mettono nel loro lavoro, forse il più difficile al mondo.

IL MOTIVO DEL RICOVERO E IL RINGRAZIAMENTO AI MEDICI

«Care lettrici, cari lettori, esiste un mondo parallelo al nostro. Un mondo silenzioso, fatto di brave persone di cui si parla troppo poco. Ogni tanto farebbe bene frequentarlo, non solo perché apprezzeremmo di più la nostra vita quotidiana. Ma anche perché potremmo toccare con mano come passione, altruismo, attenzione possano trasformarsi in azioni concrete, senza scadere nella retorica. Parlo degli ospedali. Di recente mi sono ricoverato un paio di giorni per una serie di esami al San Raffaele, eccellenza ospedaliera alle porte di Milano. Ne sono uscito più ricco. Ho conosciuto medici straordinari, che svolgono il loro lavoro con entusiasmo e dedizione assoluta. Esistono infermieri e infermiere che sanno ancora abbracciare, che conoscono ancora il valore di una parola buona, e anche il gusto di una sana risata per sdrammatizzare l’attesa del responso di un esame. Mentre mi trovavo dietro un paravento in attesa dell’anestesia (è il momento più brutto, in cui ti senti veramente solo), è venuta una dottoressa che non conoscevo, semplicemente per dirmi grazie per farle ogni settimana compagnia con i miei editoriali. E le sue parole, così affettuose, così sentite, in quel momento per me sono state una carezza d’amore». Queste le parole comparse sul settimanale, firmate Alfonso Signorini. Ma in molti si sono chiesti il perché del ricovero del presentatore

Signorini, tornando appunto al discorso del grande amore che nutre per la sua privacy, non ha voluto condividere con i lettori le motivazioni che l’hanno spinto al ricovero, e neppure ha dato informazioni sul proprio stato di salute attuale. Quel che è certo è che Signorini è instancabile ed è già a lavoro per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che si preannuncia ancor più spettacolare della precedente.

E per chi avesse dei dubbi su un'edizione ancor più ricca di novità, si mormora che Signorini abbia messo nel mirino l'ex di Belen Rodriguez per farlo diventare il prossimo concorrente del reality più amato dagli italiani.

