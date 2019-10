Quando si potranno riaccendere i termosifoni? Date e orari: ecco come fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il primo freddo e le temperature che pian piano si abbassano, sono in molti a chiedersi. EccoIn Italia, a regolamentare l'utilizzo dei termosifoni è il decreto del Presidente della Repubblica numero 412 del 26 agosto del 1993, che ne stabilisce periodo e orari di utilizzo. La normativa divide l'Italia in 6 zone climatiche e stabilisce la data di accensione degli impianti in base all'unità di misura nota come, che indica la somma (con riferimento a tutti i giorni dell'anno) delle differenze tra temperatura interna agli edifici (stabilita convenzionalmente) e temperatura media esterna.La misura "grado giorno" serve ad individuare le zone più fredde, in cui i termosifoni dovranno restare accesi più a lungo. Roma è stata inserita nellacomprende le aree con temperatura gradi giorno tra 1400 e 2100. Le località interessate sono quelle nelle province di, La Spezia, Savona,, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti,, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia. In queste località i, con spegnimento previsto sempre per il 14 aprile del prossimo anno. Qui la durata giornaliera sarà massimo di 12 ore.La zona F è l'unica a non avere un periodo specifico di. L'area comprende le sole province di. In queste località la temperatura gradi giorno è superiore a tremila gradi e non c'è alcuna limitazione nell'accensione e nello spegnimento dei riscaldamenti. Di conseguenza, non ci sono nemmeno limiti di ore giornaliere in cui far funzionare gli impianti.La zona E comprende diverse località del Nord e di montagna. Ha un coefficiente gradi giorno tra i 2100 e 3000 gradi. Le province che fanno parte di questa zona sono: Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,, Novara, Padova, Pavia, Sondrio,, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone,, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L'Aquila, Campobasso, Potenza ed Enna. In queste città i. La durata giornaliera prevista sarà di 14 ore.La Zona C ha una temperatura gradi giorno tra 900 e 1400 e comprende le province di Imperia,, Benevento, Caserta,, Salerno, Bari,, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza,i, Oristano,e Ragusa. In queste città si potranno tenere i riscaldamenti accesi per un massimo di 10 ore al giorno: l'avvio degli impianti è previsto per il, mentre lo spegnimento per il 31 marzo 2020.La zona B comprende le località del Sud Italia, con temperature spesso gradevoli. La temperatura gradi giorno è tra 600 e 900. Si fa riferimento quindi alle province di, Crotone, Trapani, Siracusa,e Agrigento, dove i riscaldamenti potranno essere accesi a partire dal 1° dicembre, fino al 31 marzo prossimo, per una durata di 8 ore al giorno.La zona A è la più calda del Paese. Comprende soltanto i comuni di Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle, che hanno una temperatura gradi giorno non superiore a 600. Per loro vagono le date della zona B, ossia 1° dicembre 2019 per l'accensione e 31 marzo 2020 per lo spegnimento, con l'unica variante che riguarda il limite orario giornaliero, di sei ore.