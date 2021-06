Nuovo Totocalcio, la partenza slitta ancora. Ecco quando la tanto amata schedina potrebbe tornare

ROMA - Se ne è parlato tanto ma con i tempi mai definiti. Ecco una novità. Slitta a gennaio 2022 il primo concorso del nuovo Totocalcio, la cui partenza era stata inizialmente programmata ad agosto, in concomitanza con la nuova stagione di Serie A.

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha accolto l’istanza degli operatori di giochi, che nelle scorse settimane avevano chiesto il rinvio della partenza esprimendo dubbi sulla realizzazione in tempi brevi degli aspetti tecnici relativi al nuovo prodotto. L’avvio della riforma, si legge nella comunicazione Adm, avverrà quindi «con il primo concorso del 2022», tenuto conto «dell’importanza che riveste il rilancio del Totocalcio e dell’attuale situazione in cui versa il settore, dovuta all’emergenza epidemiologica». L’Agenzia ha comunque invitato le società a «porre in essere, tempestivamente, tutti gli adempimenti di competenza al fine di assicurare la massima fruibilità del prodotto» sia su rete fisica che online.

