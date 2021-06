Buffon, ora è ufficiale: il portiere torna a Parma dopo 20 anni

PARMA - È arrivata la tanto attesa notizie per tutti i tifosi del Parma: Gigi Buffon, dopo vent'anni ha deciso di tornare a difendere i colori gialloblu. La notizia è stata data contestualmente sui profili Twitter del numero uno ex Juventus e Paris Saint-Germain e della società emiliana, che con eloquente «Welcome back, Gigi», ha annunciato il ritorno a casa del figliol prodigo che si è fatto uomo altrove ma che deve la sua esplosione proprio ai vecchi colori.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Buffon al Parma, c’è la firma sul biennale.... LA RESCISSIONE Ufficiale: Gattuso lascia la Fiorentina. Anche Garcia tra i possibili...

«Ed ora continuiamo a divertirci», invece, le parole dell'undici volte campione d'Italia e campione del Mondo, che si rimetterà in gioco in Serie B con due stimoli: sdebitarsi con la città di Parma per avergli dato in natali calcistici nel mondo del professionismo riconsegnadogli la Serie A, e chissà magari fare un pensierio ai Mondiali in Qatar del 2022, che sarebbero un'occasione di riscatto dopo il triste ed immeritato epilogo che ha avuto la sua esperienza in azzurro nel 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA