Gigi Buffon e Ilaria D'Amico crisi all'orizzonte? Le parole di una ex collega della conduttrice

Dopo la vicenda Francesco Totti e Ilary Blasi, un altro campione del mondo del 2006 finisce al centro del gossip. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, coppia fissa dal 2014, non starebbero vivendo un momento felice.

«Dicono che Ilaria sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai», ha raccontato a Nuovo una collega della D'Amico, dopo che la notizia era stata diffusa da Dagospia. Secondo la fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, l'ex portiere sarebbe troppo preso dal pallone e dal suo nuovo incarico come capitano del Parma. «Il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ancora una volta nelle fatiche del campionato», ha aggiunto la collega.

A differenza della compagna llaria D'Amico, che ha messo da parte la tv per dedicarsi ai figli Pietro e Leopoldo Mattia, Buffon non sarebbe disposto a fare un passo indietro dal mondo del calcio per trascorrere più tempo con la sua famiglia. «Non ci sono impedimenti burocratici. Il portierone, però, trascorre le sue giornate nella città emiliana, tra partite e allenamenti, senza contare le trasferte in giro per l'Italia», si legge ancora sulla rivista. E questa situazione starebbe cominciando a stare stretta alla D'Amico. Per il momento la coppia non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

