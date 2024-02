Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono separati, «erano in crisi da tempo». ​Svelati i motivi della rottura

Meno di cinque anni dopo essersi detti “sì” per la vita, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono separati. Come rivela la rivista Here, sarebbe stata proprio la “principessa” monegasca a scegliere di porre fine alla loro storia. Frutto dell'amore tra Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, la vita sentimentale delll'affascinante 37enne è stata spesso sotto i riflettori. Ha vissuto una bellissima storia con il comico Gad Elmaleh , padre del suo primo figlio, Raphaël , nato il 17 dicembre 2013. Non è l'unico figlio di Charlotte Casiraghi, visto che lei ha avuto un secondo figlio, Balthazar, nato il 23 ottobre 2018 . Il padre altri non è che il produttore Dimitri Rassam, al quale dobbiamo il film I tre moschettieri: D'Artagnan, con Vincent Cassel , Pio Marmaï e François Civil. I due si sono sposati a giugno 2019, con un'esclusiva cerimonia a Montecarlo.

Chi è

Charlotte ha un fratello maggiore, Andrea, nato nel 1984, e uno minore, Pierre, del 1987. Malgrado sulla stampa venga spesso qualificata come “principessa” e nonostante sia priva di titoli nobiliari, è comunque presente nella linea di successione per il trono del Principato e occupa l’undicesimo posto.

La rottura

Rimasta orfana di padre a soli quattro anni, Charlotte ha presto lasciato Monaco per stabilirsi in Provenza: la decisione fu presa dalla madre, proprio per evitare un’eccessiva esposizione mediatica a seguito del decesso del padre Stefano. Dopo il liceo conseguito con ottimi voti, frequenta la Sorbona di Parigi e si laurea in filosofia.

Secondo le informazioni di Qui, sarebbe stata Charlotte Casiraghi a decidere di mettere fine al suo matrimonio. La coppia attraversava da tempo una crisi, con la principessa che criticava il regista 42enne per non essere stato abbastanza presente. «Dimitri, che è diventato uno dei più grandi produttori francesi, passa il suo tempo lavorando. Non avevano una vita familiare, per lei era pesante», ha confidato una fonte. I due coniugi sarebbero sempre riusciti a superare le difficoltà fino ad un litigio particolare, che avrebbe mandato tutto in frantumi.