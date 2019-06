Charlotte Casiraghi si sposa indossando la collana di nonna Grace: le foto del matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si è sposata conma le immagini dell'abito e della coppia sono subito comparse su Instagram mostrando l'incredibile eleganza della principessa, degna nipote diLa figlia di Carolina di Monaco, 32 anni, due figli, ha detto sì al figlio di34 anni, produttore cinematografico.Charlotte Casiraghi, figlia didel pilota scomparso nel 1990 Stefano Casiraghi, si è sposata con rito civile a Montecarlo, nel salone di Palazzo Grimaldi e alla presenza di amici e parenti. I festeggiamenti si sono protratti per tutto il weekend e il party si è tenuto nella villa diLa sposa ha indossato un abito corto grigio-beige con grandi fiocchi sul davanti e ricami vintage. Lo sposo, figlio di Carole Bouquet, era in completo blu, con cravatta azzurra. Per la festa ha scelto un abito avorio che lasciava scoperto il décolleté e una collana di diamanti appartenuta a nonna Grace Kelly.