Alena Seredova, il tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico: «Andavo allo stadio e lo sapevano tutti»

«Tutti sapevano». Il matrimonio e il conseguente divorzio di Alena Seredova e Gigi Buffon ha fatto molto discutere e continua a far parlare di sé nonostante siano passati quasi 10 anni. La coppia, sposatasi nel 2011, si è conosciuta nel 2005 e da allora sembrava che nulla potese separarli. Eppure qualcosa è cambiato e l'arrivo di Ilaria D'Amico ha sconvolto l'equilibrio nella loro relazione.

Alena Seredova è tornata a paralre della fine del suo primo matrimonio e del tradimento di Gigi Buffon. Andiamo a leggere cosa ha dichiarato in una delle ultime interviste fatte.

Alena Seredova e il retroscena sulla scoperta del tradimento

Alena Seredova ha aperto il suo cuore alle pagine di Harper's Bazaar per raccontare come ha scoperto il tradimento dell'ex marito Gigi Buffon e come è riuscita ad andare avanti e a credere nuovamente nell'amore, quello per Alessandro Nasi, l'imprenditore che ha sposato quest'estate.

«Andavo allo stadio ma tutti lo sapevano.

Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano. Ho smesso di frequentarli», ha rivelato la modella. Alena ha scoperto il tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D'Amico mentre ascoltava in radio alcune notizie e, tra queste, è stato annunicato questo presunto flirt tra l'allora portiere della Juventus e la giornalista sportiva. Solo dopo aver chiesto spiegazioni, Gigi e Alena si sono ufficialmente separati e lei ha smesso di frequentare le persone che facevano parte della loro cerchia di amicizia perché le avevano nascosto quello che era sotto gli occhi di tutti: il tradimento del marito.

Fortunatamente oggi sia Alena Seredova che Gigi Buffon vivono serenamente le loro storie d'amore, lei con Alessandro Nasi e lui con Ilaria D'Amico. Alena e Gigi, probabilmente, non erano fatti l'uno per l'altro.