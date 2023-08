Ilaria D'Amico delusa: «Fatta fuori a sorpresa dalla Rai, sconvolgente, ma ora sposo Gigi Buffon»

È stato un anno terribile per Ilaria D'Amico. Non in amore per fortuna perché forte il legame con Gigi Buffon. Ma sul lavoro. Il suo Che c'è di nuovo è durato poco. Troppo poco per essere giudicato. Al Corriere della Sera, la conduttrice racconta come ha vissuto la chiusura del suo programma su Mamma Rai: «È stato scioccante. Ero intenzionata a vivere un anno di stacco per dedicarmi alla mia famigliona e invece sono stata cercata e con una certa insistenza dalla Rai. Invece improvvisamente siamo stati vissuti come intrusi, senza il minimo pudore o rispetto per me come professionista».

Inevitabile la sensazione di delusione, di essere di troppo.

Di non essere gradita. «Le promesse andavano mantenute. Invece c’è stata solo sciatteria e bisogno di liberare spazi. Non ho mai pensato di impostare la mia carriera su un apprezzamento di matrice politica. Sono veramente scioccata per come sono stata trattata: mi sono sentita in trappola».

Un ritorno in Rai? Impossibile. Inimmaginabile. «Non penso che la Rai sia il posto giusto in questo momento e, lo ripeto, non è un tema di governi. Ma le logiche delle poltrone non voglio siano le mie. Fare accordi di buon senso e non vederli mantenere è stato allucinante. Per fortuna intutto questo anno orribileho avuto sempre Gigi al mio fianco. È meraviglioso sapere che anche nella tempesta hai sempre un sostegno, un approdo sicuro. Arrivo da lui e si placa tutto».

Capitolo amore con Gigi. Al Corsera non fatica ad ammettere che «non avrei mai ipotizzato di potermi innamorare di lui... ero un po’ prevenuta, pensavo stupidamente ai ruoli: il calciatore, la giornalista che si occupa di sport. Poi, a un evento benefico, ho iniziato a parlargli in modo approfondito e tutto è diventato molto veloce. Le cose succedevano in modo naturale, eravamo nello stesso momento emotivo, con un gran bisogno di ascolto reciproco delle crisi vissute, delle solitudini trascorse. Dopo un mese era come se ci conoscessimo da anni e i progetti sono venuti naturalmente. C’è stata subito la voglia di fondere i nostri due mondi, di unire i pezzi».

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, complicità tra gli ex di Belen? L’indizio social stupisce i fan

Ma non è stato semplice. Colpa del gossip. «I primi sette anni sono stati allucinanti, specie per due persone riservate come noi.Non siamo mai più stati soli: avevamo i paparazzi tutti i giorni sotto casa. I bambini dicevano che a volte le macchine fotografiche sembravano delle pistole, era un po’ complicato».

E ora il matrimonio dopo tante proposte "imbarazzanti". «Me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: “Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?”. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi... ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve...».

Ora però si sposeranno ma «serve almeno un po’ di tempo per organizzare. Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese... scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore».