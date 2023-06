Alena Seredova, l'addio al nubilato a Napoli: nel weekend le nozze con Alessandro Nasi (cugino degli Elkann)

Vedi Napoli e poi ti sposi. Alena Seredova e Alessandro Nasi diranno di sì il 17 giugno 2023. Quando otto anni fa ha incontrato il cugino di John e Lapo Elkann se ne è innamorata ed è stato lui a risollevarla dal momento più buio: la fine del matrimonio con l’allora portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon, per colpa di un tradimento.

A distanza di anni, oggi la showgirl è pronta per le nozze.

Alena Seredova ha trascorso, infatti, il suo addio al nubilato in questi giorni in compagnia delle sue amiche. L'ex modella ha condiviso sui social le cene con le persone a lei vicine e le passeggiata sul lungomare di Napoli. Intanto, però, arrivano già i primi regali in casa Nasi.

L'addio al nubilato a Napoli

Alena Seredova ha scelto il capoluogo campano come meta per trascorrere il suo addio al nubilato. Il matrimonio con Alessandro Nasi, tra cinque giorni, è sempre più imminente e per i due, il coronamento di un sogno avverrà nel weekend. Il suo ritorno a Torino è previsto proprio nei prossimi giorni per prepararsi alle nozze con il suo amato Alessandro.

Intanto, però, la showgirl si è concessa qualche giorno di svago con le amiche di una vita e ha reso i suoi fan partecipi di questi momenti.

Chi è Alessandro Nasi

Nato a Torino, Alessandro Nasi si è laureato in Economia per poi instraprendere un percorso di formazione professionale negli USA. Figlio di Andrea Nasi e Daniela Remmert, è imparentato con gli Agnelli grazie al matrimonio del barone Carlo Nasi con Caterina Aniceta Agnelli.

Presidente di Comau, industria di robotica del gruppo Stellantis, Alessandro Nasi vive a Torino con la compagna Alena Seredova (ex moglie del portiere della Juventus, Gigi Buffon) e la bambina nata dalla loro unione, Vivienne Charlotte oltre ai due figli della modella e attrice, Louis Thomas e David Lee.