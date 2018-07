Chiara Ferragni, follie a Ibiza per l'addio al nubilato: la festa infinita

«Molla il figlio di 4 mesi in giro, che esempio terribile»: mamme contro Chiara Ferragni a Ibiza per l'addio al nubilato

Chiara Ferragni in topless durante l'addio al nubilato a Ibiza​

Chiara Ferragni, addio al nubilato a Ibiza tra hashtag e foto in piscina

Risate, festeggiamenti e tante ore felici passate in compagnia: prosegue al meglio la festa didiLa fashion blogger, che sposeràil primo settembre in Sicilia, ha scelto l'isola delle Baleari per festeggiare con diciannove amici, tra i più cari.Non potevano mancare, infatti, Chiara Biasi, Gilda Ambrosio, Veronica Ferraro, Carlo Mengucci, Angelo Tropea, Giuliano Calza, Pardis Zarei e Rachel Zeilic. Tanti i festeggiamenti in spiaggia e nei locali, con un hashtag che è un vero e proprio grido di battaglia:Lasciati a casa Fedez e il piccolo Leone (affidato poi alle cure della nonna materna), Chiara si sta godendo la compagnia degli amici che saranno con lei anche nel giorno più bello.