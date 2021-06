Ufficiale: Gattuso lascia la Fiorentina. Anche Garcia tra i possibili sostituti

FIRENZE - Ora è anche ufficiale: Rino Gattuso non sarà più l'allenatore della Fiorentina. «ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso - recita la nota del club - hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano». Tra i possibili sostituti anche l'ex tecnico della Roma, Rudi Garcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA