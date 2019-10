Monopattini, ancora una multa: oltre 6mila euro a un nigeriano. «Faccio il lavapiatti, non ho quei soldi»

Torino: ancora una sanzione infatti per chi viaggia in monopattino, la terza in pochi giorni ieri sera. Stavolta la 'vittima' è un giovane nigeriano di nome (o soprannome) Lyke, 24 anni, che si è visto elevare un verbale di alcune migliaia di euro perché in contromano su un mezzo non immatricolato né assicurato.



Leggi anche > Frontale di due ragazzi sui monopattini elettrici: ferita (e multata) una 17enne





Ne parla oggi il Corriere della Sera, che ha intervistato lo stesso Lyke: il giovane è stato multato la sera del 19 ottobre di 6.465 euro, sanzione poi rettificata il giorno dopo dai vigili e ridotta a 1.078 euro. Sempre troppo cara per il 24enne, che lavora come lavapiatti: Il monopattino e le multe diventano un vero e proprio caso a: ancora una sanzione infatti per chi viaggia in monopattino, la terza in pochi giorni ieri sera. Stavolta la 'vittima' è un giovane nigeriano di nome (o soprannome) Lyke, 24 anni, che si è visto elevare un verbale di alcune migliaia di euro perché in contromano su un mezzo non immatricolato né assicurato.Ne parla oggi il Corriere della Sera, che ha intervistato lo stesso Lyke: il giovane è stato multato la sera del 19 ottobre di 6.465 euro, sanzione poi rettificata il giorno dopo dai vigili e. Sempre troppo cara per il 24enne, che lavora come lavapiatti:

Non ho tutto quel denaro da pagare - ha detto al Corriere - ho paura, sto cercando un avvocato che mi aiuti. Sono a Torino per studiare, sto imparando l’italiano ma per mantenermi ho bisogno di lavorare





Leggi anche > Bollette a 28 giorni, come ottenere i rimborsi dalle compagnie telefoniche



E proprio per andare a lavorare il ragazzo aveva bisogno del monopattino, non avendo la patente né i soldi per prenderla: e non conoscendo bene la nostra lingua, non era nemmeno a conoscenza delle regole sui monopattini elettrici. Ora è quasi terrorizzato: se dovessero venir fuori irregolarità sulla sua situazione in Italia, potrebbe persino essere espulso.



Su questi episodi si sta mobilitando il Club Monopattini Torino per «aiutare i ragazzi multati e lottare contro un atteggiamento sbagliato dei vigili». «Non c'è una normativa che prevede l'immatricolazione di questi mezzi e il nostro obiettivo è Torino pulita» dicono, mentre anche la Consulta Mobilità ciclistica e moderazione del traffico scende in campo. «Perché - si chiede - multare un monopattino pur sapendo che a breve partirà la sperimentazione e che, quindi, con tali regole il soggetto sarebbe in regola? Prendere di mira i monopattini, che come bici e pedoni rientrano negli utenti deboli della strada, parrebbe avere l'obiettivo di disincentivare la mobilità dolce. Ci chiediamo perché tale pugno duro non venga applicato anche agli automobilisti indisciplinati».



Leggi anche > Pesaro, monopattini elettrici lasciati nel centro di via Branca E proprio per andare a lavorare il ragazzo aveva bisogno del monopattino, non avendo la patente né i soldi per prenderla: e non conoscendo bene la nostra lingua, non era nemmeno a conoscenza delle regole sui monopattini elettrici. Ora è quasi terrorizzato: se dovessero venir fuori irregolarità sulla sua situazione in Italia, potrebbe persino essere espulso.Su questi episodi si sta mobilitando il Club Monopattini Torino per «aiutare i ragazzi multati e lottare contro un atteggiamento sbagliato dei vigili». «Non c'è una normativa che prevede l'immatricolazione di questi mezzi e il nostro obiettivo è Torino pulita» dicono, mentre anche la Consulta Mobilità ciclistica e moderazione del traffico scende in campo. «Perché - si chiede - multare un monopattino pur sapendo che a breve partirà la sperimentazione e che, quindi, con tali regole il soggetto sarebbe in regola? Prendere di mira i monopattini, che come bici e pedoni rientrano negli utenti deboli della strada, parrebbe avere l'obiettivo di disincentivare la mobilità dolce. Ci chiediamo perché tale pugno duro non venga applicato anche agli automobilisti indisciplinati».

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA