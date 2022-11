In monopattino senza casco, assicurazione e patente: aumentano gli incidenti. Attenti alle regole

ANCONA - Con il monopattino elettrico si può circolare come se si andasse in bicicletta: niente casco (tranne i minorenni), niente patente e niente assicurazione. C'è chi lo usa in maniera spericolata, senza conoscere le regole e il Codice della strada e attraversa in monopattino superstrade e assi viari, attirandosi gli improperi degli automobilisti a colpi di clacson e abbaglianti. Soprattutto mettendo a rischio la propria vita e la sicurezza altrui. C'è invece chi lo utilizza rispettando le norme, ma capita una piccola buca nell'asfalto per causare cadute micidiali che senza casco possono provocare ferite e lesioni gravissime.

Come è accaduto nei giorni scorsi ad Ancona - ma non è certo il primo caso - dove un 37enne è stato trasportato al pronto soccorso per una rovinosa caduta che gli ha procurato seri traumi anche alla testa. Perchè se da una parte l'avvento del monopattino elettrico ha segnato una vera e propria svolta nella mobilità alternativa e sostenibile, dall'altro non c'è ancora piena consapevolezza di come utilizzarlo nelle strade urbane ed extraurbane.

Da poche settimane sono entrate in vigore le regole per adeguare i nuovi monopattini e per renderli visibili, mentre quelli che sono stati acquistati prima del 3o settembre dovranno obbligatoriamente metterli a norma entro il 1 gennaio 2024. Ecco quali sono.