Due monopattini elettrici lasciati parcheggiati nel centro di via Branca

PESARO - Si è meritata il titolo della foto del giorno quella scattata a due monopattini parcheggiati con ordine ma in mezzo alla strada. E non una strada qualunque: via Branca, la strada principe dello struscio pesarese. I monopattini elettrici in uso a Pesaro da poco più di una settimana fanno ancora discutere. Sui social ha fatto discutere e non poco la fotografia postata su diversi gruppi dedicati a Pesaro di due veicoli “abbandonati” in via Branca allineati uno dietro l’altro e in maniera trasversale rispetto alla direzione di marcia dei pedoni. Una sorta di provocazione, forse. Inevitabili i tanti commenti sia ironici sia volgari riportati in allegato al post.