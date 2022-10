Esplode palazzina a Lucca, una donna morta e tre feriti. Grave una 26enne incinta

È esplosa una palazzina a Lucca, in via per Camaiore in località Torre. Ne è scaturito un incendio intorno alle 14.40 ed è morta una donna, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco hanno estratto viva ma gravemente ferita una donna incinta di 26 anni. Ancora in corso lo spegnimento delle fiamme.

Lucca, una vittima e una donna incinta ferita

È una donna di circa 60 anni la vittima dell'esplosione e crollo di una palazzina nella zona di Torre a Lucca. A quanto si apprende dalla Asl, la donna incinta, di 26 anni, estratta viva dalle macerie, con ustioni serie, è stata portata da «Pegaso 3» a Cisanello. Secondo le prime informazioni, la 26enne sarebbe in gravi condizioni.

Si cercano due dispersi

Le ricerche continuano perché potrebbero esserci altre due persone sotto le macerie. Infatti, si apprende dalla Questura, la vittima faceva parte di un altro nucleo famigliare coinvolto: il marito e la figlia di 17 anni sono ancora dispersi. Nell'esplosione della palazzina è rimasto coinvolto anche un camioncino, con due persone che sono già state accompagnate all'ospedale di Lucca in codice bianco: le loro condizioni comunque non sarebbero gravi.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica, due ambulanze e anche l'elisoccorso Pegaso per eventuali trasferimenti da effettuare.

Le cause

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, l'esplosione potrebbe essere dovuta a una fuga di gas.