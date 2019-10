Trieste, il killer della Questura perde la testa e si scaglia sugli agenti: un ferito

Secondo una prima ricostruzione fornita da Rai Fvg, ieri Meran avrebbe anche tentato di scagliare una lavatrice contro gli agenti. L'uomo è stato bloccato e immobilizzato. L'agente che ha riportato ferite è stato medicato al pronto soccorso.

TRIESTE - Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne di origini dominicane accusato di aver ucciso gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego nella sparatoria avvenuta in Questura a Trieste lo scorso 4 ottobre, avrebbe dato in escandescenze in carcere mentre si trovava nei pressi delle docce, brandendo anche bastoni e minacciando gli agenti della Polizia penitenziaria che sarebbero intervenuti per calmarlo. Uno di loro avrebbe riportato contusioni. Una segnalazione dell'accaduto è pervenuta alla Procura.