A piedi in superstrada, lo fermano per aiutarlo: lui prende a morsi un agente e gli stacca un pezzo di dito

MONSANO - Stava camminando lungo la superstrada 76, rischiando di essere investito. Gli automobilisti di passaggio hanno allertato il 112, la pattuglia della Polstrada di Senigallia ha individuato l’uomo, un marocchino, intercettandolo al km64 tra le uscite di Monsano e Jesi Est in direzione Jesi.

LEGGI ANCHE: Sant'Elpido a Mare: vola da dieci metri, in gravissime condizioni un uomo di 51 anni

L'identificazione

Gli agenti lo hanno fermato per identificarlo sulla piazzola di sosta. Ma alla vista delle divise quello ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro gli agenti che nel frattempo avevano chiesto l’intervento dei sanitari. Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla di Chiaravalle e l’Avis Pubblica Assistenza di Montemarciano, ma i sanitari non hanno soccorso lo straniero bensì uno degli agenti. Il marocchino, infatti, ha aggredito il poliziotto, mordendolo a una mano tanto che l’agente è stato trasferito all’ospedale di Jesi dove è stato sottoposto in serata a un delicato intervento chirurgico. Lo straniero, che dopo l’aggressione si era sdraiato a terra rifiutando di alzarsi, è stato condotto nelle celle di sicurezza della questura, dove è stato dichiarato in arresto per le lesioni gravi a pubblico ufficiale.