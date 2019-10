Trieste, spari davanti alla Questura Poliziotti gravi, fermati due fratelli

Panico tra i passanti. Presenti sul posto due ambulanze, almeno una persona è stata soccorsa dal personale medico del 118. La strada del Teatro Romano è stata chiusa e messa in sicurezza, mentre le persone sono state allontanate.



Passanti in fuga. La Polizia ha transennato l'area e via del Teatro Romano è stata chiusa. Pare che una persona sia uscita dalla Questura sparando un colpo in aria e sia stata accerchiata dagli agenti. Sul posto un'ambulanza e la Polizia scientifica. Secondo quanto si è appreso i due agenti feriti sarebbero in gravi condizioni. Non sono ancora chiari nè la dinamica nè il movente che hanno portato l'uomo a sparare contri i due poliziotti. La zona attorno alla Questura è stata isolata con un cordone di sicurezza.Presenti sul posto due ambulanze, almeno una persona è stata soccorsa dal personale medico del 118. La strada del Teatro Romano è stata chiusa e messa in sicurezza, mentre le persone sono state allontanate.

Secondo l'agenzia AdnKronos, i responsabili del gesto sono stati fermati.

Sono stati fermati i due autori della sparatoria davanti alla questura di Trieste. Si tratterebbe di due rapinatori, di cui uno straniero. Feriti gravemente due poliziotti

. Sarebbero due fratelli i responsabili della sparatoria avvenuta nella questura di Trieste, in conseguenza della quale due poliziotti sono stati feriti gravemente.

Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo , presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all'interno di una Volante, all'esterno della Questura . L'uomo sembra che fosse in compagnia di suo fratello, che è rimasto ferito.LEGGI ANCHE --> Finlandia, assalto con spada in un centro commerciale: un morto e 10 feriti «Partirò immediatamente per Trieste dove questo pomeriggio è avvenuta una sparatoria, per incontrare il questore e chiarire le dinamiche di questo evento drammatico». Lo ha detto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga lasciando un convegno del Cantiere Friuli dell'ateneo friulano, dove veniva presentato un libro, dopo aver appreso telefonicamente della sparatoria avvenuta a Trieste.