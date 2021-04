​Fuoco e fumo nella sede del centro operativo comunale, un vigile urbano accorre e blocca l'incendio

PORTO RECANATI - Momenti di paura ieri pomeriggio al piano terra del palazzo comunale in piazza del Borgo, a Porto Recanati. Erano circa le 15 quando l’addetta alle pulizie ha notato del fumo provenire dalla sede del Centro operativo comunale, dove opera la Protezione civile.

Immediatamente ha dato l’allarme ed è intervenuto un agente della polizia locale. «Il vigile mi ha chiamato per chiedermi le chiavi dell’ufficio - dice il sindaco Roberto Mozzicafreddo - perché in quel momento era chiuso e non riuscivano ad accedere per intervenire. Il tempo di scendere ed era già riuscito ad aprire la stanza. È stato l’agente della polizia locale a bloccare le fiamme con l’estintore. Abbiamo avvertito i vigili del fuoco, ma in realtà il pericolo era già scampato».

Dopo il primo intervento prestato dall’agente della polizia locale è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Civitanova per domare definitivamente le fiamme e ricostruire le cause che potrebbero aver innescato l’incendio. «È esclusa la matrice dolosa - ha subito chiarito il primo cittadino -; probabilmente si tratta di una causa accidentale. Fortunatamente non ci sono stati feriti e non sono stati registrati danni ingenti. Sono stati registrati soprattutto danni da fumo alle pareti della stanza e quelli causati dalla polvere dell’estintore. Comunque, tutto circoscritto è rimasto a quell’ufficio. Ora bisognerà ripulire tutto».

Il Centro operativo comunale è frequentato solo nei momenti di emergenza, «ma il coordinatore della Protezione Civile - sottolinea il sindaco - si reca sul posto quotidianamente per occuparsi della gestione di pratiche e documenti. Sono sempre impegnati, soprattutto in questo momento di pandemia in cui si stanno occupando dei turni per la gestione delle presenze al centro vaccinale di Civitanova».

