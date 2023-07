L'ex agente della CIA: «Ho girato il mondo, vi svelo tutto. In Cina mangiano i cani, la capitale del Congo fa schifo»

Tra disavventure e viaggi, un ex agente della Cia ha raccontato di aver visitato dei posti impensabili nel mondo e di avere fatto delle scoperte un po' particolari. Nel suo racconto, ha definito un posto specifico «il più schifoso» mai visto prima. Missioni segrete, caccia a criminali internazinali: Andrew Bustamante ha così raccontato la sua vita da spia della Cia.

«Da agente della Cia ho visto il mondo»

Andrew Bustamante, agente sotto copertura della Cia, ha affermato di aver viaggiato in alcuni posti per combattere il terrorismo, per dare la caccia a criminali di fama internazionale, mentre lavorava come ufficiale segreto dell'intelligence.

Il veterano decorato in tempo di guerra si è anche laureato alla US Air Force Academy e ha trascorso 15 anni nell'esercito prima di essere reclutato dalla CIA.

Durante la sua carriera, l'ex spia ha spiegato che ha raggiunto un posto nello specifico che non dimenticherà mai più. Parlando su PBD Podcast, Andrew ha rivelato: «Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, fa schifo». Il conduttore del podcast, Patrick Bet-David ha risposto: «Peggio di Portland?» e, Andrew scherzando ha affermato: «Solo leggermente, almeno Portland ha la birra».

Kinshasa è la capitale della Repubblica Democratica del Congo ed è nota per la sua diversità culturale e la sua ricca storia musicale.Ma il governo degli Stati Uniti attualmente consiglia alle persone di riconsiderare i viaggi nel Paese dell'Africa centrale a causa del rischio di essere vittima di «crimini, disordini civili, terrorismo, conflitti armati e rapimenti».

«In Cina mangiano carne di cane»

Andrew Bustamante ha continuato rivelando che il suo primo grande shock culturale è arrivato quando è stato inviato in Cina nel 2002 per un corso di full immersion per imparare la lingua, della durata di sei settimane mentre era all'Air Force Academy.

«Ero stato in Canada, ero stato in tutti i resort in Messico, ho fatto le cose che fanno la maggior parte degli americani, ma in Cina stavo mangiando cane, è una carne normale da mangiare lì - ha proseguito l'ex spia della Cia -.

Ci sono bancarelle, bancarelle proprio come dove prenderesti un hot dog a New York con scorpioni e diversi grandi coleotteri. Sembra la Grande Mela, ma con cibo mai visto prima»

«Non rinuncio ai viaggi»

Nonostante alcune missioni lo abbiano portato a compiere atti che non gradisce ricordare, l'agente dell'intelligence americana ha spiegato che non ha mai rinunciato a viaggiare e che continua a voler scoprire nuovi posti nel mondo, in quanto, nel «primo mondo ci si sente migliori degli altri paesi, ma c'è solo un gran rumore: ci sono posti che sono superiori e silenziosi»