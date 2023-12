Detenuto taglia con la lametta il labbro di un agente, poi minaccia gli infermieri

Aggredisce un agente, si ferisce e poi minaccia il personale dell’infermeria. Notte agitata quella tra sabato e domenica nella Casa circondariale di Torre Sinello a Vasto. Un detenuto ha prima aggredito e ferito al labbro con una lametta un agente della polizia penitenziaria, poi ha infierito su se stesso e, una volta portato in infermeria, ha minacciato il personale sanitario di tagliarsi ma anche di tagliare loro la gola nel caso non gli fossero stati consegnati dei farmaci. Fermato dagli agenti della Casa lavoro, il detenuto è stato in seguito trasportato nel reparto di psichiatria dell’ospedale “Renzetti” di Lanciano.

L’agente ferito è stato invece portato all’ospedale San Pio di Vasto, dove gli sono state prestate le cure necessarie: per lui il referto è stato di 5 giorni di prognosi.

Da tempo gli agenti della Casa lavoro di Vasto lamentano una forte carenza di organico che li costringe a orari di lavoro al limite della tollerabilità. Ma i disagi sono anche altri, come problemi idrici e aggressioni ripetute agli agenti penitenziari da parte dei detenuti, oltre ai periodici tentativi di suicidio che si verificano nella Casa circondariale. Qui, infatti, sono presenti anche detenuti e internati che sono affetti da problematiche psichiatriche e, al contempo, c’è una forte carenza di servizi specialistici di assistenza alla persona. Tutti fattori che ormai da diverso tempo sono al centro di perplessità e polemiche che hanno coinvolto le istituzioni interessate.