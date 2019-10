Fratello poliziotto ucciso a chef Rubio: «Tieni guardia alta o fai la fine di Matteo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polemica social dopo la tragedia di Trieste. « Chef Rubio sono il fratello del poliziotto impreparato! Beh, tieni sempre la guardia alta quando giri perché se colgo impreparato pure te fai la fine di mio fratello! Uomo di merda! Ti auguro di perdere un tuo caro! A presto!». Sta facendo il giro dei social il post su Facebook di Gianluca Demenego , fratello di Matteo, l'agente scelto di 31 anni ucciso ieri insieme al collega Pierluigi Rotta nella sparatoria in Questura a Trieste Tanti i messaggi di cordoglio sul profilo di Demenego , istruttore di bartender, trainer di PartyinBottle e gestore di un locale a Garbatella. «Esistono dei colpevoli ben più gravi di chi ha premuto il grilletto - si legge nel messaggio lasciato dalla 'famiglia' di PartyinBottle - Ma questo è solo il momento del cordoglio, il dolore non deve trasformarsi in rabbia o desiderio di vendetta». Tredici ore fa sul suo stesso profilo l'addio di Gianluca a Matteo su una foto di famiglia: «Proteggici da lassù, fratello mio! Sei il mio eroe! Onore a te!».