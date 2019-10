Agenti uccisi, chef Rubio: «Poliziotti impreparati». Salvini: ​«Meglio tacere...»

di Simone Pierini

A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Non sei uno “chef”, sei uno stupido. pic.twitter.com/ZZ8MVLyBI4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 5, 2019

E puntuale l’ominicchio messo difronte alle sue responsabilità, al suo essere una nullità in campo politico e sui social ( almeno io le mie cose me le scrivo da solo ) e al suo fare tutto tranne che ciò per cui è pagato ( anche da me ), fa il bulletto senza però scalfirmi #bitch pic.twitter.com/IhLbTQ4oTn — Chef Rubio (@rubio_chef) October 5, 2019

Invece di dire “Sono una merda compaio a fare il pianto greco solo quando muoiono ma quando sono in vita li faccio lavorare nella totale insicurezza a rischio della loro vita e di quella dei cittadini” scrive ste trovate. @matteosalvinimi & Co responsabili di queste morti #bitch pic.twitter.com/NTRfwwfu62 — Chef Rubio (@rubio_chef) October 5, 2019

vs. Lo scontro suè senza esclusioni di colpi, tra pesanti insulti e epiteti. Uno contro l'altro. Il tema della battaglia è la morte dei due agenti,, uccisi ieri in questura ain seguito a una sparatoria. La discussione è sulla ricerca di un colpevole. Per Chef Rubio le colpe vengono dall'alto, da chi non garantirebbe la giusta tutela nei confronti delle forze dell'ordine. Nelle dotazioni dei poliziotti e nelle regole di gestione degli arresti. Per Salvini sono gli, uno «straniero con disturbi psichici che non merita attenuanti». E tra i due volano parole grosse. L'ex ministro risponde così ai numerosi tweet dello chef: «». E lui ribatte: «E puntuale l’ominicchio messo difronte alle sue responsabilità, al suo essere una nullità in campo politico e sui social ( almeno io le mie cose me le scrivo da solo ) e al suo fare tutto tranne che ciò per cui è pagato ( anche da me ),».«Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente». È quanto aveva osservato Chef Rubio, nel primo tweet lanciato pochi istanti dopo la notizia della morte dei poliziotti. «di un sistema stantio, che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente: io non mi sento sicuro in mano vostra». «Er Paese de Purcinella, dello sticazzi tanto non me succede - twitta ancora lo chef - del se poi però succede se po solo piagne ma guai a te se provi a’ annà alla fonte dei problemi pe’ risolverli. Fottuta italica mentalità. Continuate cosi da bravi a lamentavve, piagne che domani se ricomincia uguale».«Ditemi se è normale che due fermati senza manette possano fare sto macello? - prosegue ancora - E se nel conflitto a fuoco fosse morto un civile? Vostro figlio? Un vostro caro? Voi? Quando scrivo tragedia è ovvio che dispiace, piccoli analfabeti funzionali. Per servire il Paese (i cittadini, no i c*****i che vi mandano a morire), bisogna essere dei virtuosi, viverla come missione e non come lavoro, essere impeccabili, colti, preparati fisicamente e mentalmente così da gestire qualsiasi imprevisto. I colpevoli sono sopra non sotto».Frasi che non sono passate inosservate a Matteo Salvini che ha condiviso i tweet di Chef Rubio commentando così: «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.».«E puntuale l’- replica ancora lo chef - al suo essere una nullità in campo politico e sui social ( almeno io le mie cose me le scrivo da solo ) e al suo fare tutto tranne che ciò per cui è pagato ( anche da me ), fa il bulletto senza però scalfirmi. #MatteoSalvini invece di postare foto in cui sei abbracciato a persone che servono il Paese (de tutti, non solo il tuo) che lasci morire senza la benché minima tutela, invece di sederti dalla D’Urso o anda’ a prende’e pizze da Lilli @OttoemezzoTW, spegni i social e lavora!».