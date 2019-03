Chef Rubio contro tutti «I grandi cuochi si drogano tutti. Vissani? Nessuna stima»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutti i grandi chef pippano», chefun fiume in piena e non risparmia nessuno. Intervistato da Il Fatto Quotidiano il notosi esprime in merito ai sempre più diffusi«Per cercare di mantenere un equilibrio, nei programmi culinari si finge letizia», ha ammesso parlando di uso dii.Rubio non è d'accordo sulle gare di cucina in tv e sulla presenza dei giudici nei programmi: «Da coglioni andare in tv per gareggiare sul cibo», afferma criticando anche gli chef che si sentono pronti a giudicare da un piedistallo. Il mondo delle star secondo lui è estremamente fragile e grottesco: «eppure a tutti va bene così, si finge, ci si mette una maschera». Lo chef con il passato da rugbista si dice fiero di non frequentare spesso quegli ambienti e poi lancia una stoccata al collega Vissani, ammettendo: «Rispetto a quell’uomo non nutro un briciolo di stima».Se nel rapporto con i colleghi "vip" non risparmia nessuno, diverso è invece il suo approccio al cibo, sempre curioso e dinamico che lo ha portato spesso a viaggiare. Rubio continua ad essere schietto fino in fondo e su chi afferma che mangiare fuori troppo spesso faccia male, risponde in modo affermativo: «mangiare fuori fotte le persone, lo dicono solo per fare cassa».