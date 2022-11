Guida Michelin, la "rossa" in trepitante attesa: presto svelate le nuove stelle della 68esima edizione

La “Rossa” è già tutta vestita per la cerimonia di presentazione della 68esima edizione 2023. La Guida, oramai storica, gioia e dolore di chef, stampa e di appassionati di alta cucina è pronta per essere sfogliata con nuove stelle in arrivo (qualcuna tolta) e tante novità. Tutto super segreto fino alle 17 di oggi, quando inizierà la diretta (visibile anche in streaming sui canali ufficiali di Guida Michielin) che, per il secondo anno consecutivo, si terrà tra le colline bresciane dove nascono le celebri bollicine doc e docg Franciacorta.

Cerimonia importante anche per l'edizione. «Nell’immaginario collettivo - scrivono da Michielin - il numero 68 evoca l'annata più significativa di una decade irripetibile e costellata di epocali cambiamenti che, dai moti universitari allo spirito della controcultura, ha ispirato l'avvento letterario della beat generation plasmando pensieri, parole, etica e azioni di intere generazioni». Attese degustazioni a tema e cromie studiate apposta per stupire.

BIB GOURMAND

Come di consueto, la Michielin ha già reso noti i Bib Gourmand, «ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità prezzo». Un totale di 257 ristoranti, 29 novità per l’edizione 2023, di cui 6 nel Lazio - 3 a Roma (Osteria della Trippa, Romanè, 53 Untitle), 1 a Fiumicino (QuarantunoDodici), 1 a Civitavecchia (Forma), 1 a Tarquinia (Namo Ristobottega) - che detiene il record numerico dei Bib Gourmand 2023. In testa alle regioni rimane l’Emilia Romagna con 32 ristoranti, seguita da Lombardia con 30.

Per le stelle, invece, non resta che aspettare ancora qualche ora. Solo più tardi capiremo se se resteranno 11 i tre Stelle, e che variazioni ci saranno sul totale di 378 (numero di ristoranti stellati 2022).