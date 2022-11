Stelle Michelin 2023, esultano le Marche - Le fasi più belle della premiazione

BRESCIA- Sulle Marche brillano due nuove Stelle. Sono le Stelle Michelin assegnate poco fa nel corso della tradizionale cerimonia. Se "volere è potere" allora Enrico Mazzaroni dimostra la validità dell'adagio. E' lui, infatti, ad ottenere grazie al Tiglio, la sua creatura di Montemonaco, la prima stella Michelin - assegnate oggi, 8 novembre, in Franciacorta - per il Piceno, provincia che fino ad oggi era rimasta priva di questo riconoscimento. Ma una Stella Michelin è stata anche assegnata allo chef Davide Di Fabio, del ristorante "Dalla Gioconda" di Gabicce Monte. Per lo chef Mauro Uliassi di Senigallia è arrivata invece la straordinaria conferma delle Tre Stelle.