Michelin, le Marche esultano: una stella a "Il Tiglio" e "Dalla Gioconda" (che conquista anche la Stella verde). Uliassi: confermate le tre Stelle

Sulle Marche brillano due nuove Stelle. Sono le Stelle Michelin assegnate poco fa nel corso della tradizionale cerimonia. Se "volere è potere" allora Enrico Mazzaroni dimostra la validità dell'adagio. E' lui, infatti, ad ottenere grazie al Tiglio, la sua creatura di Montemonaco, la prima stella Michelin - assegnate oggi, 8 novembre, in Franciacorta - per il Piceno, provincia che fino ad oggi era rimasta priva di questo riconoscimento. Ma una Stella Michelin è stata anche assegnata allo chef Davide Di Fabio, del ristorante "Dalla Gioconda" di Gabicce Monte. Per lo chef Mauro Uliassi di Senigallia è arrivata invece la straordinaria conferma delle Tre Stelle.

Stella verde a "Dalla Gioconda" di Gabicce Monte

"Dalla Gioconda" ha conquistato anche la Stella verde (19 assegnate): il ristorante, da poco ristrutturato, è particolarmente impegnato nel packaging ecosostenibile. Introdotto nel 2020 questo riconoscimento green, come precisato in un videomessaggio dal direttore internazionale delle guide Michelin Gwendal Poullenec, è stato conferito a 381 ristoranti con cucine impegnate a valorizzare prodotti stagionali, l'innovazione, l'impegno sociale, l'utilizzo di energie rinnovabili, le azioni contro lo spreco alimentare e lo zero rifiuti.

Confermate le tre stelle per Uliassi

La ciliegina sulla torta è stata la conferma delle tre stelle anche nella Guida Michelin Italia 2023 anche per Mauro Uliassi con il suo "Uliassi" a Senigallia in provincia di Ancona. L'ennesimo riconoscimento per uno dei totem della grande cucina italiana e marchigiana.