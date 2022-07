FONTANAFREDDA - Un investimento sulla fortuna che può cambiare la vita, per sempre. E che a volte spinge anche a essere riconoscenti, anche solo per dire grazie. È m istero su una possibile vincita milionaria registrata nei giorni scorsi a Fontanafredda con il Gratta e vinci “Turista per sempre” , una vincita da un milione e ottocentomila euro circa, che sarebbe stata ottenuta con un biglietto acquistato dal signor Amedeo Mele , dell’edicola e rivendita di monopoli Del Sole a Villadolt Quartiere Satellite .

MESSAGGIO ANONIMO

All’edicola di Amedeo Mele - si legge sul Gazzettino - è stata fatta recapitare in questi giorni la copia di un biglietto vincente del gratta e vinci Turista per sempre, con la sola scritta Grazie. Il biglietto vincente riportava per due volte la scritta Turista per sempre e una combinazione che al vincitore del biglietto porta in dote una vincita milionaria. Si tratta infatti della combinazione che dà il massimo della vincita , vale a dire trecento mila euro pagati subito dopo aver verificato la validità del tagliando , a cui va aggiunta una rendita di sei mila euro al mese per vent’anni anni e un bonus finale di cento mila euro. Per un t otale di un milione e ottocentomila euro circa , a fronte del c osto d i acquisto d el biglietto , vale a dire cinque euro.

MANCATA CONFERMA

« Non so davvero – ci spiega Mele – chi possa aver infilato il foglio e vinto questa somma. Io apro l’edicola al mattino molto presto e una di queste mattine ho trovato sotto la porta del negozio un foglio con in grande la scritta “grazie” e la copia del biglietto vincente. Ho guardato incuriosito e ho visto che c’era la doppia scritta che dava diritto al premio massimo. Purtroppo non i codici identificativi univoci non sono leggibili ed è difficile poter capire se il biglietto sia vero e dove effettivamente possa essere stato acquistato. Suppongo, avendolo trovato sotto la mia porta, che il fortunato vincitore lo abbia comperato qui. Ho sentito i referenti e mi hanno confermato che solo al momento dell’incasso si potrà capire dove è stato venduto il biglietto ».

LE PROBABILITÀ