Vietato appartarsi nei bagni: arrivano i servizi igienici anti-sesso

nei bagni pubblici. Inè infatti pronta una clamorosa rivoluzione dei servizi igienici che scongiurerà qualsiasi tentativo di appartarsi con il proprio partner. E la trovata per "impedire" eccessive effusioni nei bagni pubblici è piuttosto ingegnosa.La città costiera dista infatti cercando di realizzare dei nuovi bagni con pavimenti “intelligenti”, sensibili al peso per assicurarsi che all'interno delle strutture ci sia sempre una sola persona. In caso di movimenti bruschi e sospetti di presenze “di troppo”, scatterà immediatamente l'allarme e si attiverà ilLa misura è stata pensata anche e soprattutto per evitare il fumo e l'uso di droghe. I pavimenti e le pareti saranno inoltre resistenti ai graffiti. Se poi qualcuno dovesse per caso addormentarsi nei bagni, un avviso acustico e luminoso provvederà a svegliarlo e verrà disattivato il riscaldamento. Tutti i servizi igienici saranno dotati di pavimento e idropulitrice ad alta pressione che potranno essere azionati dopo ogni utilizzo o dopo un certo numero di visite.Inoltre,i bagni saranno chiusi ogni notte per dieci minuti ed effettueranno una pulizia profonda automatica. L'utilizzo è a pagamento anche se attualmente l'ipotetito prezzo è un mistero.La spesa effettuata dal comune disi aggira sulle 170mila sterline per installare i nuovi bagni nei pressi di, lo stadio della città.