Uomo gira nudo nel parcheggio davanti ai bimbi: rischia il linciaggio

MONTEBELLUNA -L'episodio, che si è verificato apoco prima delle 19 del 31 dicembre fra il parcheggio dell'Interspar e la trattoria Al giardino, ha turbato i bambini e scatenato ladegliche si trovavano vicino all'ipermercato e che, hanno visto un uomo nudo, forse un esibizionista, aggirarsi vicino ai negozi dove volevano fare gli ultimi acquisti per Capodanno. Il parcheggio scoperto dell'ipermercato si è trasformato in un luogo in cui si sono alternati paura, rabbia, strilli e voglia di usare le maniere spicce. Ma cosa sarebbe successo? Da quanto riferito da alcuni testimoni alla Protezione civile, l'uomo, aggirandosi nel parcheggio svestito e secondo qualcuno con addosso una maschera, avrebbe suscitato non poco spavento fra le persone, in particolare fra i bambini che avrebbero cominciato ad urlare. Non è chiaro se l'uomo, undi, fosse completamente nudo o avesse scoperte solo le parti intime del corpo scoperte. Mentre il panico saliva, ma anche la rabbia nei confronti del l'uomo, l'individuo è stato intercettato da Antonio Netto, responsabile della Protezione civile, che si trovava nelle vicinanze dato che si era recato nella trattoria a prendere del cibo per i volontari. Netto è riuscito con freddezza a bloccare l'uomo assieme ad un altro cittadino, invitandolo a ricomporsi. Nel frattempo erano stati già allertati i carabinieri, arrivati sul posto con la massima rapidità. Analizzata la situazione, essendoci i presupposti, hanno provveduto ad arrestare il 48enne che è stato condotto in cella di sicurezza, dove rimarrà fino a domani quando ci sarà l'udienza di convalida.