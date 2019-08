Il cuore grande di Olga: 200mila euro di eredità al Comune per bimbi disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PINEROLO - Un’anziana donna di, in provincia di, prima di morire ha lasciato un'eredità dial Comune, da destinare all’assistenza di famiglie con figli disabili., questo il nome della donna, con il suo gesto aveva emozionato e commosso tutta la sua comunità e il sindaco della città Luca Calvai si era immediatamente mosso, insieme all'assessora alle Politiche Sociali del Comune di Pinerolo, Lara Pezzano, per far sì che la sua ultima volontà venisse rispettata.La domanda di fruizione poteva essere presentata entro i primi di giugno e il Comune di Pinerolo ha ricevuto in totale 75 richieste, accogliendone 69 (sei quelle escluse per mancanza di requisiti)Ogni famiglia interessata riceverà una cifra compresa tra i 2.500 e i 3.350 euro circa a seconda della fascia ISEE e il denaro ricevuto non sarà vincolato ad alcun tipo di utilizzo. La graduatoria, per chi ha presentato la domanda, è visionabile presso l’ufficio politiche sociale del Comune di Pinerolo.Lunedì 16 settembre si terrà a, presso il Salone Cavalieri di viale Giolitti, una cerimonia pubblica in memoria di Olga Ghirardi In quell'occasione verranno ufficialmente consegnati i benefici alle 69 famiglie.