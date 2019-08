Muore in ospedale e dona gli organi: già trapiantati i due reni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Il gesto più bello nel momento più cupo: nella notte del 13 Agosto è deceduto una persona di 79 anni la quale si è distinta per un grande episodio di solidarietà e generosità donando gli organi.L’intervento è stato eseguito, dall’èquipe chirurgica del Centro Trapianti di Bergamo e dagli anestesisti del reparto di Anestesia e Rianimazione di Urbino diretto dal Dr. Paolo Brancaleoni. I due reni prelevati sono stati prontamente inviati all’ospedale di Padova e trapiantati, con successo su di una donna di 41 anni in attesa di trapianto. Le cornee sono state trasportate alla banca degli occhi di Fabriano. Per l’ospedale di Urbino si tratta del sesto prelievo di organi eseguito da inizio anno.Va enfatizzato il grande valore etico della donazione, un gesto di amore e di solidarietà che apre nuove speranze di vita a pazienti gravemente ammalati, che, a volte, attendono anni appesi ad un filo la possibilità di riavere la vita attraverso un trapianto d’organi. Nonostante il grande lavoro e le numerose figure professionali medici ed infermieri che sono coinvolti in un prelievo-trapianto multiorgano, tutto sarebbe vano se non vi fosse alla base un gesto di eccezionale altruismo da parte delle persone che permettono, con il loro assenso appunto, di procedere alle operazioni di donazione dei propri organi.Il prelievo è stato coordinato dal Dr. Marco Marini, responsabile locale per L’Area Vasta 1 dei prelievi, con il valido aiuto degli Infermieri della Unità Operativa di Rianimazione. Il personale tutto ringrazia i familiari che, in un momento di grande dolore, hanno autorizzato il prelievo e permesso ad altre persone di tornare a vivere.