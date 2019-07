Stroncata da un malore all'età di 55 anni, via libera all'espianto degli organi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO – Il suo splendido sorriso si è spento per sempre. San Severino non potrà più apprezzare la sua eleganza, abbinata ad una bellezza che l’alternarsi delle primavere aveva solo scalfito. Simona Barbini non ce l’ha fatta. La 55enne, che venerdì scorso aveva accusato un malore poco prima di recarsi al lavoro, alla scuola dell’Infanzia statale in contrada San Firmano di Montelupone, ha cessato di vivere al reparto rianimazione dell’ospedale di Camerino, nel tardo pomeriggio di ieri.La sfortunata settempedana che viveva nella frazione di Cesolo era stata colpita da un’emorragia cerebrale che non le ha concesso scampo. Subito dopo il ricovero all’ospedale camerte la situazione era apparsa oggettivamente molto grave, tanto che i sanitari avevano evitato il trasporto in eliambulanza al Torrette di Ancona. Da quel momento il lento scorrere delle ore, nella speranza di un miracolo che non si è verificato. Ieri sera è stata decretata la morte cerebrale, con il via libera da parte dei famigliari all’espianto degli organi.