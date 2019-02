«Mi hanno colpita con l'acido», paura per una donna aggredita davanti casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, questa la telefonata ricevuta ieri sera dal 118, intorno alle 20 e 30, da(Ferrara) che è stata portata con l'elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Ha chiamato i soccorsi, affermando di essere stata. Era in casa - ha raccontato ai carabinieri - quando è suonato il citofono ed è scesa giù, davanti alla sua abitazione, per vedere chi era. Appena aperto il portone, un uomo le ha gettato una sostanza urticante addosso.ma, dal liquido repertato dai carabinieri, emergerebbe che si tratta di un liquido irritante ma non di un acido corrosivo. Per quanto riguarda l'autore del gesto, la donna ha indicato un suo ex come colpevole ma, dai riscontri dei carabinieri, non risulterebbe confermata questa ipotesi che ha perso mordente nel corso della notte.La donna potrebbe aver visto male chi era l'aggressore, considerata anche l'ora tarda. I carabinieri di Portomaggiore hanno già una pista alternativa sul colpevole che stanno verificando. La donna sarà risentita in mattinata dai militari. I carabinieri stanno controllando anche le telecamere della zona e si attende l'esito delle analisi di laboratorio sulla natura della sostanza urticante.