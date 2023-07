Donna di 46 anni muore per uno scompenso cardiaco. Era su un volo diretto a Barcellona. Ecco cosa è successo

Una donna di 46 anni è morta questo venerdì a bordo di un aereo dopo aver subito uno scompenso cardiaco durante il volo da Barcellona a Buenos Aires. È quanto riporta il quotidiano argentino "Clarín". La vittima, una cittadina argentina che viaggiava con sua figlia, si era imbarcata sul volo della compagnia aerea Level IB2601 dall'aeroporto di Barcellona. A sole due ore dall'atterraggio, la passeggera è deceduta.

Youtuber spende 13mila euro e si trasforma in un cane: «I miei amici non lo sanno, penserebbero che sono strano»

I sintomi

A causa dei suoi sintomi, inizialmente si è creduto che la passeggera potesse soffrire di un attacco di panico, poiché pochi minuti dopo ha iniziato a sudare e ad avere difficoltà a respirare.

I soccorsi

I tentativi di rianimarla sono durati più di un'ora. Ma non sono valsi a nulla. Secondo le informazioni, fonti aeroportuali sottolineano che il comandante aveva comunicato alla torre di controllo di Ezeiza 40 minuti prima dell'atterraggio che stavano arrivando con una donna deceduta, per anticipare l'attuazione dei protocolli previsti in una situazione di questo tipo.

Tromboembolia polmonare

Il primo rapporto indica che potrebbe trattarsi di una embolia polmonare, causata da un coagulo di sangue nei polmoni. Le autorità locali, tuttavia, hanno affermato di attendere i risultati degli esami eseguiti per confermare la causa della morte.