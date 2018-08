Terrore al parco, cane si libera dal guinzaglio e azzanna due bambine

BORGORICCO - Cane sfugge alla donna che lo custodiva e azzanna due bimbe. Paura l'altro giorno alle 17.45 nell'area verde Don Bosco di Borgoricco. Un esemplare di grossa taglia di Bull Terrier, dopo essersi liberato dal guinzaglio, ha assalito una bambina di sette anni e una bimba di appena 18 mesi.



La situazione è apparsa subito drammatica. La donna che teneva, per conto dell'amica proprietaria, il cane ha subito capito la gravità della situazione e ha tentato in tutte le maniere di allontanare l'animale dalle due piccole, che avevano riportato ferite alle braccia, perdendo sangue. Nella difficile impresa di distogliere il cane dalle bambine, la stessa donna è rimasta ferita seppur in maniera non grave. Nel parco Don Bosco, chiamati da alcuni visitatori che avevano assistito terrorizzati alla scena, sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un'ambulanza. Le due bimbe sono state soccorse già sul posto e poi trasferite all'ospedale di Camposampiero. Dopo tutti gli accertamenti del caso, sono state giudicate non in pericolo di vita: la loro prognosi è inferiore ai trenta giorni, ma una di loro a scopo precauzionale ha trascorso la notte in ospedale in osservazione.



