Incendio nella villa di Alex Zanardi: paura per l'ex pilota, trasferito in una clinica

Attimo di paura per Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 che dal 2020 vive attaccato ai macchinari dopo un terribile incidente avvenuto durante una manifestazione di handbike nel Senese. Un incendio è divampato nella sua villa a Noventa Padovana in provincia di Padova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e dai primi accertamenti, il rogo potrebbe essere scaturito dall'impianto fotovoltaico.

Incendio nella villa di Zanardi

L'incendio non ha causato danni gravi ma i familiari dell'ex pilota hanno deciso di trasferirlo, in via precauzionale, in un centro medico attrezzato a Vicenza per accertarsi che le fiamme non abbiano compromesso i macchinari che lo aiutano a vivere. La clinica è probabilmente la stessa dove dalla fine di aprile del 2021 Zanardi ha trascorso diversi mesi: il reparto di riabilitazione al primo piano dell'ospedale San Bortolo.