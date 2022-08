Marche roventi: le fiamme in un fienile innescano un incendio nel bosco

FALERONE - Bosco in fiamme a Falerone, i vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero stanno cercando di contrastare le fiamme, innsecate dal roco di un fienile, spinte dalle alte temperature e da messi di siccità che hanno reso il territorio più vulnerabile. La squadra AIB (Anti Incendio Boschivo) in convenzione con la Regione Marche del Comando di Fermo è attualmente impegnata in contrada Cerrone per arginare le fiamme che hanno interessato un bosco. L’incendio è partito da un fienile e si è esteso alla zona circostante. Situazione sotto controllo per quel che riguarda l’annesso agricolo, mentre per la vegetazione nella zona oltre agli operatori a terra è giunto il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dal Comando VVF di Ascoli e l’elicottero AIB regionale.

Rischio "medio" in tutta la Regione

Dopo l'ondata temporalesca della settimana scorsa, che ha portato refrigerio ma anche un (momentaneo) sollievo alla scittà, torna il rischio incendi in tutte le Marche, arse dal sole di questa torrida estate 2022. Nel suo quotidiano bolletino sugli incendi, infatti, la protezione civile delle Marche ha stabilito un rischio "medio" per tutto il territorio regionale.