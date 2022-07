Auto in fiamme dentro un garage, i vigili del fuoco domano l'incendio

CIVITANOVA - Il fuoco in un garage e tanta paura. Ma tutto è tornato velocemente alla normalità grazie all'esperienza dei vigili del fuoco che sono intervenuti questa mattina alle ore 5:30 circa a Civitanova Marche per l’incendio di un’auto all’interno di un garage. La squadra sul posto con due autobotti, ha spento l’incendio, portato l’auto all’esterno del garage e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.