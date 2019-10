Spinetoli, non regge al lutto e si spara: trovato morto sulla tomba della moglie

SPINETOLI - Ha deciso di farla finita con un colpo di pistola sulla tomba della moglie morta poche settimane fa. Probabilmente non aveva superato lo choc del lutto per la perdita della consorte un sessantaquattrenne residente a Pagliare che nel primo pomeriggio di ieri ha portato a compimento i suoi propositi suicidi all’interno del cimitero della frazione di Spinetoli. La tragedia si è consumata intorno alle 13 di ieri quando l’uomo si è barricato in casa con l’intento di farla finita. È stato lui stesso ad avvertire le forze dell’ordine mettendolo al corrente dei suoi propositi.

Macerata, minaccia di farla finita mobilitazione, poi l'allarme rientra

Si ferisce al collo con un coltello poi ingerisce l'acido: salvato 42enne

Che stesse succedendo qualcosa s e ne sono accorti anche i vicini di casa alcuni dei quali si sono riversati anche in strada. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri e sono entrati all’interno dell’abitazione, dell’uomo non c’era nessuna traccia. E a quel punto sono scattate le ricerche. Qualcuno ha suggerito agli investigatori di recarsi al cimitero dove era sepolta la moglie deceduta poco tempo fa. Quando i carabinieri sono giunti davanti alla tomba della donna, hanno trovato l’uomo che si era sparato un colpo di pistola.



Ha utilizzato una delle tante armi che l’uomo possedeva in casa e che risultano essere regolarmente denunciate. A distanza di poco più di un mese, il sessantaquattrenne probabilmente non ha retto al dolore e ha deciso di farla finita. Una tragedia che ha scosso la comunità di Pagliare dove la coppia era arrivata da una decina d’anni riuscendo in breve tempo a inserirsi. Dopo la morte prematura della moglie, stava vivendo un momento difficile ma nulla lasciava pensare che potesse sfociare nella tragedia che si è consumata ieri pomeriggio. Nel frattempo stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e cercare di rintracciare io parenti della coppia. Nell’abitazione di Pagliare risiedevano solo la coppia e, ora, si sta cercando di accertare se avessero dei figli oppure se ci sia qualche congiunto a cui riconsegnare la salma dopo aver espletato tutte le operazioni burocratiche. Intanto, su quanto accaduto, è stata avvertita la Procura di Ascoli che, come da prassi, ha aperto un fascicolo e la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Ascoli a disposizione dell’autorità giudiziaria. Probabilmente nelle prossime ore verrà eseguita una ricognizione cadaverica prima che il magistrato possa concedere il nulla osta per la restituzione della salma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA