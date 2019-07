Un papà di 38 anni si lascia cadere dal tetto di casa e muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Dramma della disperazione questa mattina a Osimo, dove un papà di 38 anni si è tolto la vita.E' successo intorno alle 8,20 in via Flaminia II: l'uomo, padre di una bimba, è salito sul tetto di casa e si è lasciato cadere. Il volo di circa dieci metri non gli ha lasciato scampo: l'uomo è morto sul colpo. Tempestivi ma purtroppo inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto che ora sarebbe al vaglio dei carabinieri.