O J Simpson morto, il processo (e poi l'assoluzione) per l'omicidio della moglie: il caso giudiziario e mediatico che sconvolse gli Usa

Uccise la moglie e un cameriere e nel processo a più alto tasso mediatico che si celebrò fu assolto. La clamorosa vicenda che coinvolse il campione di football americano, e attore, O.J. Simpson che è morto oggi, risale agli anni Novanta. Il caso O. J. Simpson è tutto relativo al processo penale che lo vide sul banco degli imputati accusato di aver ucciso la moglie Nicole Brown Simpson e il cameriere Ronald Lyle Goldman. Il duplice omicidio avvennne il 12 giugno 1994. Ufficialmente noto come People of the State of California v. Orenthal James Simpson, il processo venne condotto presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles. Il verdetto emesso il 3 ottobre 1995 assolse Simpson dall'accusa. Viene poi giudicato colpevole nella causa civile intentata dalle famiglie delle vittime due anni dopo. Ma ripercorriamo il caso giudiziario passo passo.