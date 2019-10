Macerata, minaccia di farla finita mobilitazione, poi l'allarme rientra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Giovane annuncia suila volontà di farla finita, un'amica avverte le forze dell'ordine e sul posto arrivano 118, carabinieri e vigili del fuoco. Per fortuna tutto si conclude per il meglio e la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale solo per accertamenti. L'allarme è scattato ieri pomeriggio intorno alle 18.30 quando si è verificato l'episodio in una via nelle vicinanze del centro. La ragazza era in casa. Per motivi da accertare avrebbe scritto sui social di volersi uccidere. Un'amica che ha letto il messaggio, preoccupata, ha subito dato l'allarme avvertendo i carabinieri. Nel giro di pochissimo tempo i militari dell'Arma sono giunti nell'abitazione dove sono arrivati anche i vigili del fuoco di Macerata con l'autoscala e gli operatori sanitari del 118. E' stata proprio la ragazza ad aprire la porta ai pompieri. Per precauzione è stata comunque trasferita al pronto soccorso.