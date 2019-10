Si ferisce al collo con un coltello poi ingerisce l'acido: salvato un 42enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISSO - Prima si ferisce al collo con un coltello, poi ingerisce dell’acido. Voleva farla finita nel modo più drammatico un uomo di 42 anni di Osimo soccorso nel pomeriggio nei pressi del santuario di Macereto di Visso. A dare l’allarme è stata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Camerino che attorno alle ore 16,30 hanno notato l’uomo con evidenti i segni della ferita procuratasi al collo e con i sintomi provocati dall’ingestione di acido. Subito sono scattati i soccorsi: gli uomini dell’emergenza sanitaria , una volta sul posto hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Macerata, dove per fortuna i medici lo hanno giudicato non in pericolo di vita: la ferita al collo non aveva intaccato punti vitali, mentre la quantità di acido non era particolarmente grande.Secondo gli accertamenti, l’uomo, al momento del ricovero, non era in pericolo di vita. L’uomo è un operaio dipendente di una impresa osimana e aveva lasciato il lavoro in mattinata: non vedendolo rientrare i colleghi avevano lanciato l’allarme preoccupati. Il 42enne dovrebbe aver girovagato per qualche tempo fino a raggiungere il santuario vissano, dove ha messo in atto i suoi propositi autolesionistici. Che per fortuna non sono stati tali da metterne in pericolo la vita.