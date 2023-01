SPINETOLI - La scomparsa improvvisa di Roberto Perazzoli, a 67 anni, ha lasciato Spinetoli nello sgomento. Assessore comunale e componente del Collegio dei revisori della sezione Anpi della Vallata, che ha mandato un messaggio di cordoglio, Perazzoli era in pensione. In vacanza a Marrakech nel Marocco, è stato colto da un malore, presumibilmente un arresto cardiaco. «Ho ricevuto la notizia dalla figlia - spiega il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, ancora frastornato dalla tragica notizia - e non abbiamo avuto modo di chiedere di più visto il momento straziante per i famigliari. Ora bisognerà attendere le indicazioni della Farnesina per le procedure legate al rientro in Italia di Roberto».



Perazzoli era stato chiamato da Luciani a far parte della squadra per le elezioni del 2019 con la lista civica Solidarietà Lavoro e Partecipazione: «Roberto era un politico di grande spessore - aggiunge Luciani - e il più esperto. Gestiva il bene pubblico amministrando con oculatezza e trasparenza, ha sempre guardato alla parte più debole della società. Una persona di cuore, con lui avevo un rapporto molto costruttivo, sinergico per affrontare tanti problemi affinché le cose funzionassero, nonostante le mille difficoltà. Era un viaggiatore assiduo che amava scoprire e conoscere posti nuovi. Ci mandava sempre tante foto quando era in viaggio. Una perdita gravissima».

«Siamo sconvolti»

Germana Gagliardi, assessore di Spinetoli, ha parole di affetto per Perazzoli: «La notizia ci ha sconvolti. Roberto era un combattente, sempre sul pezzo». Così Giulio Ficcadenti, presidente del consiglio comunale: «Dietro ai suoi “toni alti” si nascondeva un uomo buono, sensibile, dedito al benessere del suo paese, con grande impegno istituzionale e passione politica autentica».



Un cittadino presente e attivo anche nell’associazionismo. Una brava persona». Notizie per il rientro della salma e delle esequie si avranno nei prossimi giorni.