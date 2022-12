SAN BENEDETTO - A poco più di una settimana dall’installazione e accensione delle luminarie natalizie, già si registrano diversi atti vandalici ai danni degli addobbi. Rotture e manomissioni a cui il Comune ha cercato subito di porre rimedio intervenendo e aggiustando i guasti ma rimane il gesto di spregio verso la cosa pubblica, che ora è al vaglio delle forze dell’ordine.

