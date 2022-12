PESARO - Vandali o presunti ladri hanno fatto visita a tre scuole nella notte tra venerdì e sabato probabilmente con l’obiettivo di arraffare soldi. I fatti sono stati denunciati ai carabinieri che stanno portando avanti le indagini per risalire ai responsabili. Potrebbe trattarsi di ragazzi, o di balordi.

Ma di certo non di ladri esperti perché si sono introdotti prima alla scuola media Brancati di via Lamarmora forzando una maniglia. Hanno raggiunto il distributore automatico di bevande e merendine e hanno cercato di forzarlo o manometterlo per prendere le monete. Ma non ci sono riusciti. Poi si sono spostati al campus di via Nanterre mettendo a segno altri tentativi all’interno dell’Istituto Benelli e del liceo Mamiami.

Si tratta quasi certamente della stessa banda che ha scelto le scuole come obiettivo. Hanno rotto un vetro per entrare e forzato una porta. Ma anche in questo caso il tentativo di arraffare degli spicci non è andato a buon fine e i ladri o vandali che dir si voglia sono andati via a mani vuote.

Non sono state rubate attrezzature della scuola o computer per fortuna. I carabinieri stanno indagando al momento contro ignoti per tentato furto aggravato e danneggiamento. Perchè se i furti sono andati a vuoti i danni invece sono stati procurati. Verranno visualizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza per capire se il balordo o i balordi sono finiti nell’obiettivo. Le ricerche sono in corso.